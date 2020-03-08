Times: публичные мероприятия с участием Елизаветы II могут отменить из-за коронавируса

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Ряд публичных мероприятий с участием Ее Величества Елизаветы II и других членов британской королевской семьи могут быть отменены из-за угрозы, которую представляет коронавирус нового типа. Как заявил воскресной газете The Sunday Times источник в британском правительстве, руководство страны обеспокоено той опасностью, которую новый вирус может представлять для 93-летнего монарха.

"Принимая во внимание возраст королевы, никто не хочет рисковать ее здоровьем", - заявил собеседник издания.

По данным The Sunday Times, в настоящий момент обсуждается отмена трех традиционных чаепитий в саду Букингемского дворца, которые в этом году должны были состояться в конце мая, когда вспышка коронавируса в Великобритании может достигнуть пика. Каждый из приемов, которые проводятся с середины XIX века, посещают около 8 тыс. человек. Может быть также отменен визит принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин в Австралию, где растет число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

При этом ожидается, что Елизавета II все же примет участие в торжествах по случаю Дня Содружества наций, который отмечается 9 марта. В понедельник она посетит праздничную службу в Вестминстерском аббатстве, на которую приглашены 2 тыс. гостей, представляющих 54 страны Содружества. Как заявил газете The Mail on Sunday источник в Букингемском дворце, королева намерена личным примером показать подданным, что панике, возникающей в связи с распространением инфекции в стране, поддаваться не следует.

В настоящий момент в Соединенном Королевстве подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом нового типа. Двое заболевших умерли. В обоих случаях это были пожилые люди, страдавшие также другими болезнями.