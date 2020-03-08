{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Times: публичные мероприятия с участием Елизаветы II могут отменить из-за коронавируса

По словам источника в британском правительстве, никто не хочет рисковать здоровьем королевы, принимая во внимание ее возраст

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Ряд публичных мероприятий с участием Ее Величества Елизаветы II и других членов британской королевской семьи могут быть отменены из-за угрозы, которую представляет коронавирус нового типа. Как заявил воскресной газете  The Sunday Times источник в британском правительстве, руководство страны обеспокоено той опасностью, которую новый вирус может представлять для 93-летнего монарха.

"Принимая во внимание возраст королевы, никто не хочет рисковать ее здоровьем", - заявил собеседник издания.

По данным The Sunday Times, в настоящий момент обсуждается отмена трех традиционных чаепитий в саду Букингемского дворца, которые в этом году должны были состояться в конце мая, когда вспышка коронавируса в Великобритании может достигнуть пика. Каждый из приемов, которые проводятся с середины XIX века, посещают около 8 тыс. человек. Может быть также отменен визит принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин в Австралию, где растет число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

При этом ожидается, что Елизавета II все же примет участие в торжествах по случаю Дня Содружества наций, который отмечается 9 марта. В понедельник она посетит праздничную службу в Вестминстерском аббатстве, на которую приглашены 2 тыс. гостей, представляющих 54 страны Содружества. Как заявил газете The Mail on Sunday источник в Букингемском дворце, королева намерена личным примером показать подданным, что панике, возникающей в связи с распространением инфекции в стране, поддаваться не следует.

В настоящий момент в Соединенном Королевстве подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом нового типа. Двое заболевших умерли. В обоих случаях это были пожилые люди, страдавшие также другими болезнями.

 

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СМИ: Макрон планирует встретиться с Эрдоганом для прояснения договоренностей по Сирии
Одной из главных тем обсуждений должен стать коридор безопасности вдоль шоссе М-4, которое проходит параллельно сирийско-турецкой границе и соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС