Нетаньяху сообщил, что предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства, что в последние дни обсудил по телефону с мировыми лидерами ситуацию с новым коронавирусом и предложил им провести телефонную конференцию, посвященную этой теме.

"За последние 72 часа я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию, чтобы обсудить взаимную помощь [в связи с распространением коронавируса]", - приводит высказывания Нетаньяху его канцелярия. "У Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении", - добавил он, не уточнив, в беседе с лидерами каких стран затронул этот вопрос. "Могу сказать, что ситуация [с коронавирусом] в Израиле находится под контролем и ее можно определить как лучшую по сравнению со всеми западными странами", - подчеркнул и.о. премьера, по мнению которого мир "охвачен глобальной пандемией, даже если об этом еще не заявлено официально".

Нетаньяху также указал согражданам на необходимость принимать к сведению только информацию, поступающую от властей. "Я попросил министра общественной безопасности принять меры против распространения паники среди населения посредством ложных сообщений. Я призываю общественность остерегаться заведомо ложных сообщений о коронавирусе в Израиле", - отметил он, добавив, что источником достоверной информации являются "исключительно официальные сообщения Минздрава и уполномоченных лиц".

По данным израильского Министерства здравоохранения, на территории страны к настоящему моменту зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Согласно подсчетам государственной радиостанции Kan, тысячи израильтян проходят в настоящий момент обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому. Эта мера обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися.