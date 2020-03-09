Дональд Трамп - младший не намерен участвовать в президентских выборах 2024 года

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Старший сын американского лидера Дональд Трамп - младший заявил в воскресенье, что не намерен баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Он рассказал об этом в интервью информационному порталу Axios.

Согласно проведенному порталом в феврале опросу, 29% сторонников Республиканской партии хотели бы видеть в 2024 году своим кандидатом в президенты старшего сына нынешнего главы государства. Вице-президента Майкла Пенса поддерживают 40%, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - 26%, а дочь американского лидера Иванку Трамп - 16%, госсекретаря Майкла Помпео - 13%. Респондентам разрешалось выбирать сразу несколько понравившихся им потенциальных кандидатов.

"Послушайте, я не собираюсь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Мне нравится эта игра. Моя единственная цель - сделать так, чтобы моего отца переизбрали", - отметил Трамп - младший. Он также рассказал, что глава вашингтонской администрации попросил его "быть поспокойнее" в Twitter.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.