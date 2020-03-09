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Ситуация на Корейском полуострове

Запущенные КНДР ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии

По данным японского правительства, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Ракеты, запущенные КНДР в понедельник, не достигли японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщило общественное телевидение страны.

По данным правительства Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР произвела запуск трех снарядов из города Сондок на востоке страны в направлении Японского моря. На прошлой неделе Пхеньян также проводил ракетные испытания, в ходе которых, по данным Министерства обороны Японии, КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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