СМИ: защита Нетаньяху попросила суд отложить первое заседание по его делам на 45 дней

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Адвокаты исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подали в суд в Иерусалиме ходатайство об отсрочке на 45 дней назначенного на 17 марта первого заседания по делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщает в понедельник израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, защита Нетаньяху утверждает, что до сих пор не получила все материалы расследования в полном объеме. Первое заседание в Окружном суде Иерусалима было назначено на 17 марта. Kan указывает, что оно должно начаться с того, что в присутствии обвиняемого должны быть зачитаны обвинительные заключения по трем делам.

12 февраля глава Окружного суда Иерусалима Аарон Фаркаш обнародовал состав судебной коллегии, которая будет вести дела Нетаньяху. Ее возглавит Ривка Фридман-Фельдман, вместе с ней будут работать судьи Моше Бар-Ам и Одед Шахам. Фридман-Фельдман входила в состав коллегии, рассматривавшей дела экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерта, который в 2014 году был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и коррупции.

28 января в Окружной суд Иерусалима были переданы обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху. Как сообщила тогда канцелярия генерального прокурора Авихая Мандельблита, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент страны) в начале января просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

Обвинения против Нетаньяху

21 ноября 2019 года Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По "делу 1000" обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По "делу 2000" премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты "Едиот ахронот" в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября премьер назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".