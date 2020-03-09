СМИ: в Багдаде три участника протестов убиты в столкновениях с полицией

ТАСС, 9 марта. Три участника протестных акций, которые возобновились минувшим днем в столице Ирака, были убиты в столкновениях с полицейскими в центральной части Багдада. Об этом говорится в опубликованном в понедельник специальном докладе Иракской комиссии по правам человека, выдержки из которого привел иракский новостной портал SHAFAQ News.

По данным комиссии, наиболее ожесточенные стычки демонстрантов с силами безопасности развернулись в воскресенье на двух площадях в центре Багдада (Эль-Хиляни и Тахрир). Более 40 манифестантов получили ранения.

В Ираке с начала октября прошлого года не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, митинги сопровождаются стычками, погромами и насилием. Их жертвами стали более 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали.