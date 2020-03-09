СМИ: несколько ракет выпустили по дворцу, где проходила инаугурация главы Афганистана

ТАСС, 9 марта. Несколько ракетных снарядов было выпущено в понедельник в направлении президентского дворца в Кабуле, когда в нем проходила инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath.

По имеющимся данным, как минимум три ракеты были выпущены сторонниками экстремистских группировок по дворцу во время речи Гани после принятия им президентской присяги. Сам глава государства прервал свое выступления и обратился к собравшимся просьбой соблюдать спокойствие, а затем продолжил инаугурационную речь.

Как указывает телеканал, один из снарядов разорвался на стоянке автомобилей при дворце. Было повреждено несколько машин, в том числе и принадлежащая одному из афганских вице-президентов. О возможных жертвах или нанесенном серьезном ущербе сведений не имеется.