{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Политика в этих штатах готовы поддержать 54%, 62% и 55% избирателей соответственно

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

В этих штатах, а также в Айдахо и Вашингтоне во вторник состоятся первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах 3 ноября. Голоса делегатов съезда от каждого из штатов будут распределены пропорционально числу голосов, поданных за каждого из претендентов.

Согласно опубликованным в понедельник итогам опроса, проведенного исследовательской службой Mitchell Research в Мичигане, Байдена готовы поддержать 54% опрошенных избирателей-демократов, а Сандерса - 33%. В штате Миссури, по данным опроса исследовательской службы Data for Progress, Байдена поддерживают 62% опрошенных, а его соперника - 32%. Особенно велико преимущество Байдена в штате Миссисипи: по данным Data for Progress, в этом штате Байдена поддерживают 55% избирателей-демократов, Берни Сандерса - 22% и 1% - члена Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

На предстоящих во вторник первичных выборах в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон будут выдвинуты в общей сложности 338 делегатов на национальный съезд. Кроме того, еще 14 делегатов будут выдвинуты на съезд на собраниях партийных активистов Демократической партии в штате Северная Дакота. Собрания партийных активистов отличаются от первичных выборов тем, что первые проводят партийные организации, а вторые - власти штатов.

По подсчетам телекомпании NBC, Байден уже заручился поддержкой 652 делегатов национального съезда. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Генпрокуратура Армении направила в суд уголовное дело главы КС
Грайра Товмасяна обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС