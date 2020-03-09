Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

В этих штатах, а также в Айдахо и Вашингтоне во вторник состоятся первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах 3 ноября. Голоса делегатов съезда от каждого из штатов будут распределены пропорционально числу голосов, поданных за каждого из претендентов.

Согласно опубликованным в понедельник итогам опроса, проведенного исследовательской службой Mitchell Research в Мичигане, Байдена готовы поддержать 54% опрошенных избирателей-демократов, а Сандерса - 33%. В штате Миссури, по данным опроса исследовательской службы Data for Progress, Байдена поддерживают 62% опрошенных, а его соперника - 32%. Особенно велико преимущество Байдена в штате Миссисипи: по данным Data for Progress, в этом штате Байдена поддерживают 55% избирателей-демократов, Берни Сандерса - 22% и 1% - члена Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

На предстоящих во вторник первичных выборах в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон будут выдвинуты в общей сложности 338 делегатов на национальный съезд. Кроме того, еще 14 делегатов будут выдвинуты на съезд на собраниях партийных активистов Демократической партии в штате Северная Дакота. Собрания партийных активистов отличаются от первичных выборов тем, что первые проводят партийные организации, а вторые - власти штатов.

По подсчетам телекомпании NBC, Байден уже заручился поддержкой 652 делегатов национального съезда. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.