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СМИ: премьер Греции призвал Эрдогана отвести мигрантов от греческой границы

Кириакос Мицотакис заявил, что турецкий президент "сам уничтожил на практике" Совместную декларацию ЕС и Турции по миграции

АФИНЫ, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал президента Турции Тайипа Эрдогана отвести тысячи мигрантов, скопившихся в области Эврос в районе турецко-греческой границы. Соответствующее заявление глава греческого правительства сделал в понедельник, выступая на Греко-германском экономическом форуме в Берлине, сообщает газета Iefimerida.

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Греческий премьер подчеркнул, что Европа вступает в новый этап в сфере миграции. "Президент Эрдоган сегодня вечером прибудет в Брюссель. Я считаю положительным такое развитие событий. Надеюсь, что это станет началом деэскалации кризиса", - сказал Мицотакис. При этом премьер отметил, что если турецкий президент желает пересмотреть Совместную декларацию ЕС и Турции по миграции, "которую он сам уничтожил на практике", то Эрдоган должен сделать следующие шаги: "вывести отчаявшихся людей из Эвроса и прекратить распространять фальшивые новости и пропаганду", рассмотреть такие меры, как "совместное патрулирование для контроля потоков мигрантов и на турецкой стороне границы".

По мнению Мицотакиса, президенту Турции нужно также согласиться с тем, что возвращение тех, кто нелегально въезжает в Грецию, должно осуществляться не только с греческих островов, но и из районов внутри континентальной территории Греции. "Греция всегда признавала и признает, что Турция играет важную роль в решении проблемы беженцев, но это не может происходить в условиях угроз и шантажа", - сказал премьер-министр.

Мицотакис также призвал к достижению соглашения о добровольном переселении детей и подростков из Греции в Европу. "Я призываю страны [Европы] принять участие в этой практической демонстрации солидарности", - сказал он.

Теги
ТурцияГрецияЭрдоган, Реджеп ТайипМицотакис, Кириакос
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