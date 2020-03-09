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США начали производство систем Patriot для Бахрейна

Стоимость контракта составляет $551 млн

9 марта, ТАСС. Соединенные Штаты начали производство зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot для Вооруженных сил Королевства Бахрейн. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании Raytheon, выпускающей ЗРС данного типа.

"С компанией Raytheon подписан контракт стоимостью $551 млн на начало производства ЗРС Patriot в интересах Королевства Бахрейн. Соглашение было заключено 31 января", - проинформировали в пресс-службе, отметив, что закупка ЗРС для Бахрейна осуществляется через сухопутные войска США.

Как подчеркнули в компании, ЗРС Patriot поставляются Королевству Бахрейн и 16 другим странам-операторам.

В мае 2019 года американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security and Cooperation Agency, DSCA) сообщило об одобрении Государственным департаментом США вероятной сделки на поставку Бахрейну комплекта ЗРС Patriot в составе девяти пусковых установок M903, 60 зенитных управляемых ракет (ЗУР) PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhanced), 36 ЗУР MIM-104E GEM-T (Guidance Enhanced Missile) и сопутствующего оборудования. Сухопутные войска США и Королевство Бахрейн подписали рамочный контракт на поставку данного вооружения в августе прошлого года.

Теги
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