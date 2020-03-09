Европарламент сократил пленарную сессию с четырех до одного дня из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) принял решение ограничить работу пленарной сессии одним днем вместо обычных четырех из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель ЕП.

"Как вы знаете, было принято решение перенести пленарную сессию в Брюссель. У нас состоится пленарная сессия, но необычная - короче, чем обычно. Это решение было только что принято лидерами партий и председателем Европарламента", - сказал он.

По его словам, пленарная сессия будет проводиться практически только 10 марта. "Будут только дебаты, никаких голосований не будет", - добавил он.

Заседание Европарламента, которое должно было пройти в Страсбурге, перенесено в Брюссель. Об этом 5 марта сообщил глава Европарламента Давид Сассоли на своей странице в Twitter.