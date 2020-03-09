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Распространение коронавируса нового типа

Хаменеи отказался от ежегодной новогодней речи из-за коронавируса

Новый год по иранскому календарю наступит 19 марта

ТЕГЕРАН, 9 марта. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи отменил традиционную речь, с которой должен был выступить сразу после наступления нового года по иранскому календарю, приходящегося в этот раз на 19 марта. Соответствующее заявление его администрации опубликовало в понедельник агентство Fars.

"Выступление духовного лидера, которое ежегодно проходит в первый день нового года в мавзолее имама Резы [в Мешхеде], не состоится", - говорится в тексте. Отмечается, что это сделано "по причине распространения коронавируса и настоятельных рекомендаций специалистов в области здравоохранения".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в республике составляет 7161, при этом зарегистрированы по меньшей мере 237 летальных исходов.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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