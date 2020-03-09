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Сирийско-турецкий конфликт

Спецпредставитель США по Сирии обсудит в Брюсселе Идлиб и оказание помощи Турции

Встреча состоится 10 марта

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 10 марта отправится в Брюссель, где обсудит с союзниками по НАТО ситуацию в сирийской провинции Идлиб и возможность оказания поддержки Турции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Спецпредставитель Джеффри посетит [штаб-квартиру] НАТО, где встретится с союзниками, чтобы обсудить последствия кризиса в Идлибе для НАТО, а также пути оказания поддержки Турции в связи с ее обеспокоенностью вопросами безопасности", - говорится в сообщении.

Теги
СШАСирийско-турецкий конфликт
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