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ЕС поручил Боррелю прояснить судьбу соглашения с Турцией по миграции

Оно было заключено в марте 2016 года

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Лидеры ЕС поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю выяснить, как выполняется соглашение по борьбе с миграционным кризисом, которое было заключено Турцией и Евросоюзом в марте 2016 года. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Евросовета Шарль Мишель после встречи в Брюсселе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Мы решили поручить верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю и его коллеге в Турции работать в последующие дни над тем, чтобы прояснить, реализуется ли сделка с Турцией, убедиться, что обе стороны находятся на одном и том же этапе [выполнения соглашения]", - сказал он.

Теги
БельгияТурция
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