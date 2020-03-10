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Мадуро объявил о начале второй фазы военных учений в Венесуэле

"Боливарианский щит - 2020" стартует в четырех штатах и в столичном округе страны

КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале второй фазы военных учений "Боливарианский щит - 2020".

"Мы начинаем вторую фазу учений "Боливарианский щит - 2020" во имя мира, независимости и во имя того, чтобы сделать [наше] отечество неприступным [перед врагами]", - написал он в понедельник в своем Twitter.

Глава Венесуэлы добавил, что учения пройдут в четырех штатах и в столичном округе.

Ранее Мадуро заявил, что в 2020 году Венесуэла будет проводить внезапные военные учения, без предварительного объявления дня начала. По словам президента страны, маневры будут проходить в рамках учений "Боливарианский щит - 2020", первый этап которых состоялся 15-16 февраля.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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