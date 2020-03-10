Япония выразила протест в связи с артиллерийскими учениями в КНДР

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с проведением 9 марта учений дальнобойной артиллерии. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

По его словам, "протест был выражен через посольство Японии в Пекине", поскольку подобные действия северокорейской стороны нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Как отметил, в свою очередь, японский министр обороны Таро Коно, КНДР в понедельник могла в том числе испытать как минимум две баллистические ракеты малой дальности.

Агентство ЦТАК ранее проинформировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил 9 марта учениями дальнобойной артиллерии. По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, из района города Сондок в провинции Хамгён-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности. Они пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км. Это вторые подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое вооружение.