Источник: Совбез ООН тестирует возможность проведения встреч по видеосвязи

ООН, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники ООН тестируют различные варианты проведения встреч Совета Безопасности в удаленном формате, однако пока заседания проходят в обычном режиме. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в организации.

"Да, возможность удаленного проведения встреч тестируется, - подтвердил он. - Сейчас рассматриваются различные варианты того, как это можно осуществить технически".

Собеседник агентства напомнил, что сотрудники секретариата ООН, находящиеся в других странах, регулярно выступают с докладами перед СБ посредством видеосвязи. "В случае необходимости, все члены Совбеза могут общаться в подобном режиме, - добавил он. - Однако на данный момент такой необходимости нет".

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что пока в штаб-квартире не было выявлено случаев заражения коронавирусом. В то же время всем сотрудникам ООН, которые прибывают из стран с повышенным уровнем опасности, было рекомендовано оставаться дома в течение двух недель.