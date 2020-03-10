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В Пентагоне заявили, что атаки талибов противоречат их обещаниям в рамках соглашения с США

При этом там отметили, что атаки относительно малы по своему масштабу, не направлены против сил коалиции и не происходят в центрах городов

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Атаки, совершаемые членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, противоречат обязательствам, которые талибы взяли на себя в рамках соглашения с Соединенным Штатами. Об этом заявил во вторник глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Талибы должны придерживаться своей части [обязательств] в рамках сделки. Они продолжают атаки, они относительно малы по своему масштабу, они не направлены против сил коалиции, они не происходят в центрах городов, они происходят на изолированных контрольно-пропускных пунктах, но эти нападения происходят, и они не соответствуют продвижению к урегулированию [афганского конфликта] путем переговоров и не соответствуют обещаниям, которые они дали", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСША
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