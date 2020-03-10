Глава МИД Канады сообщил о представлении Оттавой поправок в КЗХО о запрете "Новичков"

ОТТАВА, 10 марта. /ТАСС/. Канада представила конкретные поправки в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), которые, в частности, предлагают закрепить химикаты семейства "Новичок" в списке химических веществ, запрещенных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Прошлой осенью государства - участники КЗХО единогласно согласились добавить "Новички" в список химических веществ, запрещенных ОЗХО, - отмечается в его заявлении. - Сегодня Канада представила поправки в КЗХО, которые предусматривают добавление [в список] четырех новых категорий химических веществ, включая "Новички", как это было согласовано на 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге в ноябре 2019 года".

В ноябре 2019 года страны - члены ОЗХО одобрили два предложения по внесению в контрольные списки организации новых химикатов, в том числе известного под названием "Новичок". Первое предложение было внесено "тройкой" западных стран, в которую входят Канада, Нидерланды и США, а второе - Российской Федерацией. Как сообщал ранее постпред РФ при организации Александр Шульгин, "тройка" предлагала дополнить контрольные списки химикатов, запрещенных по КЗХО, двумя семействами. Российская сторона предлагала более широкий подход, то есть включить в списки четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери.

Обсуждения относительно внесения новых химикатов в контрольные списки ОЗХО ведутся достаточно давно, однако наиболее остро вопрос встал после инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в результате которых в 2018 году, по версии британских властей, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" сначала бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, а потом британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули.

Канада, Нидерланды и США выступили с предложением о включении в списки двух новых семейств веществ на встрече Исполнительного совета ОЗХО в середине января 2019 года. Россия тогда высказала ряд серьезных замечаний относительно этого предложения и не стала ассоциировать себя с соответствующим решением Исполсовета. Вслед за этим в феврале в Гааге прошла созванная по инициативе РФ внеочередная встреча Исполсовета, которая была посвящена внесению изменений в приложение по химикатам. Россия тогда предлагала включить в списки пять семейств химикатов, в том числе известных на Западе под названием "Новички", однако инициатива не была одобрена.

В сентябре того же года российская сторона модифицировала свое предложение, оставив в нем четыре семейства. Два этих семейства схожи с семействами, предложенными "тройкой".