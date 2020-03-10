ЦИК Израиля утвердил результаты повторных парламентских выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия при Кнессете (парламенте Израиля) утвердила во вторник окончательные результаты подсчета голосов состоявшихся 2 марта повторных парламентских выборов в Израиле. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Наибольшее количество голосов на выборах было подано за партию "Ликуд" и.о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в результате чего она получает 36 из 120 кресел в однопалатном парламенте 23-го созыва. На втором месте - центристский блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, которому отходят 33 парламентских мандата. Поддерживающие Нетаньяху ультрарелигиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" получают девять и семь кресел соответственно, блок правых партий "Ямина" - шесть. Всего партия и.о. премьера с союзниками по итогам выборов получает контроль над 58 креслами в 120-местном Кнессете, а для формирования устойчивой коалиции необходим 61 депутатский мандат, отмечает газета.

Партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана достаются семь парламентских кресел, союзу левых партий "Авода-Гешер" - семь, арабскому "Объединенному списку" - 15. Это дает шанс на попытку формирования правительства главному оппоненту Нетаньяху - бывшему главе Генштаба Ганцу в случае, если ему удастся добиться присоединения НДИ и внекоалиционной поддержки со стороны арабского "Объединенного списка", депутаты которого при такой конфигурации не будут входить в кабинет, но будут голосовать за Ганца.

Новый этап консультаций

9 марта канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина сообщила, что из-за распространения коронавируса он проведет 15 марта консультации с представителями парламентских фракций по вопросу о назначении депутата, которому будет поручено сформировать кабинет министров по итогам парламентских выборов. "Раунд консультаций будет длиться только один день", а "время, отведенное для представителей каждой из партий, будет сокращено", указали в ведомстве. В канцелярии отметили, что президент выступает за "скорейшее формирование правительства ради того, чтобы избежать четвертых выборов за год" в Израиле. Президент должен поручить формирование кабмина одному из депутатов до конца дня 17 марта.

Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но он в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Первому претенденту на пост премьера будет дано 28 дней на формирование правительства, причем этот срок может быть продлен на 14 дней. Если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней. По результатам двух предыдущих выборов 9 апреля и 17 сентября 2019 года парламентариям не удалось сформировать правительство, что уже дважды приводило к повторным выборам.