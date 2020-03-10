Спикер Рады назвал двух кандидатов на должность генпрокурора Украины

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Депутат от фракции "Слуги народа" в Верховной раде Сергей Ионушас и исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова претендуют на должность генерального прокурора страны. Об этом во вторник заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

Спикер Рады в эфире телеканала "112 Украина" подтвердил информацию украинских СМИ о том, что Ионушас и Венедиктова рассматриваются среди кандидатов на пост нового генпрокурора страны. "Ионушас - представитель "Слуги народа", я его хорошо знаю. Ирина Валентиновна [Венедиктова] появилась еще до старта избирательной кампании. Это эффективные народные депутаты", - охарактеризовал кандидатов Разумков. При этом он напомнил, что внесение кандидатуры генпрокурора в Верховную раду - прерогатива президента. "Это именно зона ответственности и возможность президента Украины", - подчеркнул он.

При этом Разумков заверил, что Рада сможет оперативно рассмотреть соответствующее предложение главы государства, когда оно поступит в парламент.

5 марта депутаты Верховной рады на внеочередном заседании отправили в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку. За проект постановления о выражении ему недоверия проголосовали 263 депутата при 226 необходимых.