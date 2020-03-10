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NORAD: два российских Ту-142 пролетели рядом с воздушным пространством США у Аляски

По информации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, самолеты находились в этой зоне около четырех часов

ТАСС, 10 марта. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник выступило с утверждением, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в ходе полета 9 марта вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски.

"Российские самолеты вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски и оставались в ней около четырех часов. Истребители NORAD сопровождали Ту-142 во время их нахождения в зоне опознавания ПВО", - говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США и Канады.

Комментарием российской стороны ТАСС на данный момент не располагает.

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