NORAD: два российских Ту-142 пролетели рядом с воздушным пространством США у Аляски

ТАСС, 10 марта. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник выступило с утверждением, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в ходе полета 9 марта вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски.

"Российские самолеты вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски и оставались в ней около четырех часов. Истребители NORAD сопровождали Ту-142 во время их нахождения в зоне опознавания ПВО", - говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США и Канады.

Комментарием российской стороны ТАСС на данный момент не располагает.