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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Эксперт: у обвиняемых по делу рейса MH17 нет ни одного шанса на справедливый суд

Профессор Кейс ван дер Пейл считает, что в Нидерландах создан климат, в котором подозреваемые уже осуждены

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Лица, обвиняемые по делу о крушении рейса MH17, не имеют ни одного шанса на справедливый судебный процесс. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС профессор Кейс ван дер Пейл, являющийся автором книги "MH17, Украина и новая холодная война".

"Я сам написал книгу о крушении, - заметил он. - Но никакие мысли из нее не просачиваются в ведущие СМИ. О них нельзя услышать по телевизору, их нельзя прочитать в газетах. В Нидерландах создан климат, в котором подозреваемые уже осуждены, у них нет ни единого шанса. Потому что даже судьи будут линчеваны общественностью, если осмелятся оправдать их".

"Это мои личные ощущения, - добавил эксперт. - Может быть, я не прав. Я надеюсь, как гражданин Нидерландов, что верховенство права в стране будет соблюдено. Уже столько всего сделано". По его словам, представленные недавно документы Совместной следственной группы, ведущей расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, свидетельствуют о том, что "прокурор устраивает политическую игру, в рамках которой невозможно надеяться на честный суд".

"А самое интересное развитие событий, хоть и не напрямую связанное с делом, заключается в том, что главный прокурор Фред Вестербеке, который был на экранах телевизоров, на всех пресс-конференциях, давал интервью, решил не использовать суд как момент для триумфа, а уйти и возглавить полицию Роттердама с 1 апреля, - обратил внимание ван дер Пейл. - Когда я прочитал об этом, я подумал, что это шутка, но это оказалось правдой".

Теги
НидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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