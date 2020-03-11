В Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в среду в Минске.

Главным событием в жизни Украины последних двух недель, прошедших со дня последней минской встречи, стала смена правительства в стране. Обращает внимание, что в состав нового кабинета министров вошли два человека, прежде непосредственно занятые в минском процессе. Это министр обороны Андрей Таран, с апреля по август 2015 года представлявший Киев в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, а затем входивший в рабочую подгруппу по вопросам безопасности, а также вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Алексей Резников, до последнего времени представлявший Украину в политической подгруппе Контактной группы.

Однако на минском процессе, судя по всему, эти политические перемены никак не скажутся. Как и отправленный в отставку Алексей Гончарук, новый премьер Денис Шмыгаль назвал прекращение войны в Донбассе своим приоритетом, но никаких практических шагов в направлении реализации существующего мирного плана Киев делать по-прежнему не торопится. Нет продвижения в согласовании новых зон безопасности, не начато обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Единственная договоренность парижского "нормандского" саммита, о которой не забыл Киев, - это рекомендация провести обмен пленными с республиками Донбасса.

Украинские официальные лица уже не раз заявляли о готовности к такому обмену в самое ближайшее время. О намерении "провести следующий трек обмена в марте" сообщил глава офиса Андрей Ермак на состоявшейся 1 марта в Минске встрече с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О том же сказал Зеленский, выступая 6 марта в Полтавской области.

Но и эти планы остаются под большим вопросом. Как утверждают в Донецкой народной республике (ДНР), Киев пока совершенно не готов к проведению обмена, поскольку украинская сторона до сих пор не подтвердила ни одного из удерживаемых лиц из списка, представленного республикой на освобождение.

Киев грозит выйти из "Минска"

Тем временем президент Владимир Зеленский в субботу в интервью британской "Гардиан" выступил с почти ультимативным заявлением. По его словам, если до декабря этого года в минском процессе не произойдут подвижки, формат Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить. "Если это продлится дольше, то нам будет необходимо изменить формат и выбрать иную стратегию", - сказал он.

"Я не потрачу свои пять лет (срок президентских полномочий - прим. ТАСС), которые мне дал украинский народ, на то, чтобы пять лет работать над "Минском", - добавил он, подчеркнув, что у Киева есть "два или три плана" на случай, если переговоры не принесут результата

В Донбассе с недоумением восприняли этот ультиматум. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) напомнили, что успех минского формата зависит исключительно от политической воли руководства Украины. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, для того чтобы установить мир в Донбассе, Киеву "нужно просто перестать придумывать нелепые отговорки и наконец-то добросовестно, безоговорочно, четко и буквально начать выполнять Минские соглашения в согласовании с представителями республик".

Солидарен с Никоноровой и ее коллега в ЛНР. Если Украина "в ближайший год готова отказаться от практики затягивания и увиливания <...> и перейдет к прямому диалогу в Минске с представителями ЛНР и ДНР, прежде всего по вопросам предоставления на постоянной основе реального, закрепленного в Конституции особого статуса Донбасса", тогда и появится шанс на урегулирование конфликта в рамках минских переговоров, считает Владислав Дейнего.

Минские соглашения безальтернативны

В интервью "Гардиан" Зеленский, рассуждая о путях урегулирования конфликта в Донбассе, повторил также свой старый тезис о необходимости "перетасовать" Минские соглашения, изменив очередность выполнения обозначенных в документе пунктов. Эту идею Зеленский пытается продвинуть еще с парижского саммита "нормандской четверки". Не раз в том или ином виде озвучивал ее и прежний глава МИД Вадим Пристайко. В частности, в конце февраля Пристайко заявил о необходимости разместить в Донбассе миротворцев ООН, а также предложил "компромиссный вариант" патрулирования украинско-российской границы совместно с представителями общин Донбасса на этапе подготовки и проведения выборов.

В ДНР и ЛНР реакция на это была одна - прежде чем говорить о проведении выборов, необходимо закрепить в законодательстве Украины особый статус Донбасса. "Прежде чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо бы выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе, внести изменения в конституцию и закрепив его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить или изменить те, которые ему противоречат", - подчеркнул глава МИД ЛНР. "Потом можно перейти и к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закрепленных Минскими соглашениями обязательств", - добавил он.

В Москве все предложения по искажению Минских соглашений также считают бесперспективными. "Минские договоренности безальтернативны. Они были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и тем самым стали частью международного права", - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров 3 марта на пресс-конференции в Хельсинки. Лавров также напомнил о необходимости сначала выполнить все договоренности парижского саммита и только потом готовиться к следующей "нормандской" встрече, указав, что Россия не считает нужным проводить пустые саммиты в таком формате.

В свою очередь постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание на то, как нежелание Киева выполнять Минские соглашения и те договоренности, которые были достигнуты на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже, существенно осложняет работу Контактной группы. "Если отталкиваться от тех сроков, которые поставили лидеры, то с большим трудом верится, что при такой динамике работы в Контактной группе удастся все это согласовать, а самое главное - реализовать на месте и позволить миссии ОБСЕ сертифицировать этот процесс", - подчеркнул Лукашевич.