США сокращают численность сотрудников дипмиссии в Италии из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты с 11 марта сокращают численность сотрудников своего посольства и генконсульств в Италии в связи со вспышкой нового коронавируса в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.

"Решение о сокращении персонала посольства США в Риме, генконсульств в Милане, Неаполе и Флоренции вступает в силу с 11 марта", - отмечается в документе. В связи с этим, указали в американском внешнеполитическом ведомстве, возможности данных дипучреждений будут резко ограничены. Дипломаты смогут заниматься только чрезвычайными ситуациями. В Госдепартаменте напомнили, что рекомендуют избегать "несущественных поездок" в республику. В ведомстве не указали, сколько сотрудников дипмиссии возвращается на родину.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его вспышки в Италии перевалило за 10 тыс. человек. Коронавирус или связанные ним последствия стали причиной смерти 631 человека. Более тысячи пациентов с диагнозом коронавирус излечились.