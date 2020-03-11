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Распространение коронавируса нового типа

США сокращают численность сотрудников дипмиссии в Италии из-за коронавируса

Решение о сокращении персонала посольства США в Риме, генконсульств в Милане, Неаполе и Флоренции вступает в силу с 11 марта

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты с 11 марта сокращают численность сотрудников своего посольства и генконсульств в Италии в связи со вспышкой нового коронавируса в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.

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"Решение о сокращении персонала посольства США в Риме, генконсульств в Милане, Неаполе и Флоренции вступает в силу с 11 марта", - отмечается в документе. В связи с этим, указали в американском внешнеполитическом ведомстве, возможности данных дипучреждений будут резко ограничены. Дипломаты смогут заниматься только чрезвычайными ситуациями. В Госдепартаменте напомнили, что рекомендуют избегать "несущественных поездок" в республику. В ведомстве не указали, сколько сотрудников дипмиссии возвращается на родину.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его вспышки в Италии перевалило за 10 тыс. человек. Коронавирус или связанные ним последствия стали причиной смерти 631 человека. Более тысячи пациентов с диагнозом коронавирус излечились.

Теги
СШАИталияРаспространение коронавируса нового типа
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