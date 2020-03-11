Трамп решит в каждом конкретном случае, отменять ли митинги из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет принимать решения о возможной отмене своих предвыборных мероприятий из-за коронавируса в каждом отдельном случае. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"Это будет решение, которое будет приниматься буквально в зависимости от ежедневной ситуации", - сказал он. "Я абсолютно уверен, что кампания будет использовать самые актуальные данные и принимать лучшие из возможных решений", - добавил вице-президент.

Ранее об отмене своих предвыборных мероприятий из-за коронавируса объявили претенденты в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.