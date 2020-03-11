Байден и Сандерс отменили из-за коронавируса митинги в день проведения праймериз

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отменили во вторник митинги по случаю проведения первичных выборов в шести штатах из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN .

"Из соображений общественной безопасности и здоровья мы отменяем сегодняшний митинг в Кливленде (штат Огайо)", - заявил телекомпании представитель предвыборного штаба Сандерса Майк Каска. При этом он отметил, что речь идет непосредственно об указанном митинге, и решение о проведении последующих аналогичных мероприятий будет приниматься в зависимости от ситуации.

В свою очередь, заместитель руководителя предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд написала в Twitter, что бывший вице-президент США также отказался от идеи проведения митинга по итогам праймериз во вторник. "В соответствии с предписаниями местных властей и мерами предосторожности наш сегодняшний митинг в Кливленде отменяется", - указала она. Ожидается, что Байден выступит с обращением к представителям СМИ.

На проходящих во вторник первичных выборах в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон будут выдвинуты в общей сложности 338 делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах 3 ноября. Кроме того, еще 14 делегатов будут выдвинуты на съезд на собраниях партийных активистов в штате Северная Дакота. Собрания партийных активистов отличаются от первичных выборов тем, что первые проводят партийные организации, а вторые - власти штатов.

По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 670 делегатов национального съезда, Сандерс - 574. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.