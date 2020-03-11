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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии переназначила министра обороны после его отставки парламентом

Также Жанин Аньес обвинила партию "Движение к социализму" в попытках "погрузить страну в хаос и подтолкнуть к противостоянию"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. И.о. президента Боливии Жанин Аньес во вторник вновь назначила Луиса Фернандо Лопеса министром обороны страны после того, как парламент проголосовал за его отставку.

"Я подтверждаю доверие Луису Фернандо Лопесу в качестве министра обороны за его основополагающую роль в процессе восстановления демократии и свободы", - написала она в Twitter.

Аньес также обвинила партию "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в парламенте в попытках "погрузить страну в хаос и подтолкнуть к противостоянию".

На прошлой неделе законодатели проголосовали за отставку Лопеса с поста министра обороны, так как он трижды проигнорировал слушания в парламенте, посвященные столкновениям между протестующими и правоохранительными органами в городе Сенката в ноябре прошлого года. Жертвами столкновений стали 36 человек. В понедельник Аньес подписала указ об отставке главы ведомства.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Голосование назначено на 3 мая.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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