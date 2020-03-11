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Власти Афганистана откладывают формирование делегации для переговоров с талибами

Это происходит на фоне кризиса вокруг выборов

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Афганские власти откладывают на несколько дней формирование правительственной делегации для переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в связи с кризисом вокруг выборов. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она напомнила, что согласно достигнутым ранее договоренностям 10 марта должны были начаться переговоры правительства с талибами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня. "Пока идет подготовка к внутриафганским переговорам, кризис вокруг выборов президента в Афганистане отложил формирование правительственной делегации на переговоры [с талибами]. Президент [Ашраф] Гани сказал нам, что он проводит консультации с [премьер-министром Абдуллой] Абдуллой и другими афганскими лидерами и объявит о создании инклюзивной группы в ближайшие несколько дней", - отметила дипломат.

Ортэгус добавила, что "другие проблемы пока остаются нерешенными". "Нынешний высокий уровень насилия со стороны талибов неприемлем. Мы признаем, что "Тапибан" предпринял шаги по прекращению нападений на коалицию и города. Но они убивают очень много афганцев в сельской местности. Это должно измениться. Насилие такого уровня рискует втянуть обе стороны в порочный круг, не на пользу никому и подрывает мир", - заключила представитель Госдепартамента. При этом спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад во вторник в Twitter призвал обе стороны к переговорам в Дохе.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСШАГани, Ашраф
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