Заседание Межамериканского банка развития перенесено на сентябрь из-за коронавируса

БОГОТА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение перенести заседание стран - членов Межамериканского банка развития (МБР) с марта на сентябрь из-за коронавируса. Об этом во вторник заявил президент страны Иван Дуке.

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"Столкнувшись с ростом числа стран, подверженных COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), и необходимостью усилить меры [по борьбе с болезнью] внутри страны, мы договорились с советом директоров МБР отложить заседание на сентябрь", - написал он в своем Twitter.

Президент отметил, что обстоятельства обязывают власти "заботиться о здоровье и безопасности колумбийцев".

Заседание МБР должно было пройти в городе Барранкилья с 18 по 22 марта.

Число тех, у кого диагностировано заболевание в Колумбии, составляет три человека.