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Выборы президента США - 2020

СМИ: Байден лидирует по первым результатам первичных выборов в Миссисипи и Мичигане

По оценкам телекомпании, бывший вице-президент США "с большим отрывом" опережает сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс AP Photo/Eric Gay
Описание
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс
© AP Photo/Eric Gay

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) в штате Миссисипи. С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск).

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CNN отмечает, что, по ее оценкам, Байден "с большим отрывом" опережает своего соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. В результате первичных выборов в Миссисипи будут распределены голоса 36 делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По итогам "супервторника" на прошлой неделе, когда праймериз проводились сразу в 14 штатах и одной заморской территории США, Байден одержал победу в десяти штатах, Сандерс - в четырех.

Байден одержит победу на первичных выборах демократов, состоявшихся в штате Миссури. Такой прогноз представило агентство Associated Press. На праймериз в Миссури отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 68 делегатов.

По данным CNN, Байден лидирует на первичных выборах, проходящих в штате Мичиган. Согласно этим данным, в поддержку Байдена высказываются 49,1% участников первичных выборов, на которых выдвигаются делегаты на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах 3 ноября. Соперника Байдена - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - поддерживают 46,2% участников первичных выборов.

От штата Мичиган на съезд Демократической партии, который пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), избираются 125 делегатов. Их голоса будут распределены между Сандерсом и Байденом пропорционально числу тех, кто поддержал их на первичных выборах в этом штате. Для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

На проходящих во вторник первичных выборах в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон будут выдвинуты в общей сложности 338 делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах 3 ноября. Кроме того, еще 14 делегатов будут выдвинуты на съезд на собраниях партийных активистов в штате Северная Дакота. Собрания партийных активистов отличаются от первичных выборов тем, что первые проводят партийные организации, а вторые - власти штатов.

Обработка бюллетеней еще не завершена. 

По подсчетам газеты The New York Times, Байден к настоящему моменту заручился поддержкой уже 670 делегатов национального съезда, Сандерс - 574. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Теги
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