Представитель кабмина Украины в Раде Елена Шуляк подала в отставку

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Представитель кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк подала в отставку.

"В связи с формированием нового состава правительства информирую о прекращении своих полномочий представителя кабинета министров в Верховной раде", - говорится в ее заявлении об отставке, опубликованном в среду в Facebook.

Шуляк, депутат Рады и заместитель главы фракции "Слуга народа", объяснила свое решение неумением "быстро переобуваться", сложностями в переключении на другие правительственные программы и идеи. "Дело не в том, что новый кабмин хуже, чем прошлый, - отметила она. - Новому правительству нужен переговорщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел".

Елена Шуляк была утверждена на пост представителя кабинета министров Украины 18 ноября 2019 года. Верховная рада на внеочередном заседании 4 марта приняла отставку кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком. В тот же день новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль и частично был переизбран состав правительства.