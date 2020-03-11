Сандерс побеждает на партсобраниях в Северной Дакоте

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс одержал победу на собраниях активистов Демократической партии (кокусах), состоявшихся во вторник в американском штате Северная Дакота. Такие оценки представили в среду телеканалы NBC и CNN.

На кокусах в Северной Дакоте отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам партсобраний в штате будут распределены голоса 14 делегатов.

Обработка бюллетеней в Северной Дакоте еще не завершена. По оценкам NBC и CNN, Сандерс получил более 53% голосов участников кокусов, а бывший вице-президент США Джозеф Байден - примерно 39%.

Во вторник также состоялись первичные выборы (праймериз) в пяти штатах: Айдахо, Вашингтоне, Мичигане, Миссури и Миссисипи. Байден уже гарантировал себе победу в четырех из них: Айдахо, Мичигане, Миссури и Миссисипи. В Вашингтоне Байден и Сандерс пока идут примерно наравне.

Самым значимым из всех шести штатов, где голосовали во вторник, является Мичиган. По результатам праймериз в нем будут распределены голоса 125 делегатов.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 823 делегатов национального съезда, Сандерс - 663. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.