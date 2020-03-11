{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Сандерс побеждает на партсобраниях в Северной Дакоте

По оценкам NBC и CNN, он получил более 53% голосов участников кокусов, а бывший вице-президент США Джозеф Байден - примерно 39%

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс одержал победу на собраниях активистов Демократической партии (кокусах), состоявшихся во вторник в американском штате Северная Дакота. Такие оценки представили в среду телеканалы NBC и CNN.

На кокусах в Северной Дакоте отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам партсобраний в штате будут распределены голоса 14 делегатов.

Обработка бюллетеней в Северной Дакоте еще не завершена. По оценкам NBC и CNN, Сандерс получил более 53% голосов участников кокусов, а бывший вице-президент США Джозеф Байден - примерно 39%.

Во вторник также состоялись первичные выборы (праймериз) в пяти штатах: Айдахо, Вашингтоне, Мичигане, Миссури и Миссисипи. Байден уже гарантировал себе победу в четырех из них: Айдахо, Мичигане, Миссури и Миссисипи. В Вашингтоне Байден и Сандерс пока идут примерно наравне.

Самым значимым из всех шести штатов, где голосовали во вторник, является Мичиган. По результатам праймериз в нем будут распределены голоса 125 делегатов.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 823 делегатов национального съезда, Сандерс - 663. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
В Раде назвали частной поездку Медведчука и депутатов от оппозиции в Москву
В пресс-службе аппарата Рады также подчеркнули, что депутаты, которые, приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки не оформляли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС