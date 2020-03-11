Шмыгаль: члены правительства Украины отказались от премий до конца года

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Украинские министры приняли решение до конца года отказаться от премий. Об этом сообщил в среду на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.

"Это политическое решение, но оно важное. Министры отказались от своих премий до конца года. И приняли решение, что вопрос премий на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год", - сказал премьер после заседания правительства.

По его словам, члены кабмина будут получать зарплату, которая не должна превышать пять средних зарплат на Украине. "Остаются также надбавки по закону. Надбавка за интенсивность не должна превышать 30%, такое решение тоже принято", - добавил Шмыгаль.

В декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 12 264 гривен ($490).

В начале этого года вокруг зарплат и премий министров возник скандал из-за того, что некоторые члены правительства в декабре получили по 100-200 тысяч гривен премий. Рекордсменом по зарплатам оказалось Министерство культуры, где один из чиновников получил полмиллиона гривен. Зарплаты некоторых министров в декабре превысили 200 тысяч гривен. Среди них - экс-глава МИД Вадим Пристайко, министр юстиции Денис Малюська, глава Минэкономики Тимофей Милованов, глава Минсоцполитики Юлия Соколовская. Издание "Украинские новости" выяснило, что зарплата Пристайко за декабрь составила 234 тысячи гривен. Из них более 100 тысяч бывший главный дипломат страны выписал себе на лечение и решение материально-бытовых проблем и более 70 тысяч гривен премии.

При этом сумма задолженности по выплате зарплаты на Украине превышает 3 млрд гривен, и только за последний год она увеличилась на 390 млн гривен.