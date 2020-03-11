США усилят давление на Иран, если он сам не откажется от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ирана могут пойти по легкому пути и самостоятельно отказаться от создания ядерного оружия, в противном же случае Соединенные Штаты настолько ужесточат санкции в отношении этой страны, что Тегеран не сможет завершить эту программу. Такое мнение выразил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"Пока президент Трамп занимает свою должность, у Ирана не будет ядерного оружия", - заявил он. "Мы продолжим нашу кампанию по оказанию максимального давления. Так что Иран может пойти либо легким, либо сложным путем. Они могут отказаться от ядерной программы и закрыть Натанз и Фордо, а также другие объекты по обогащению, или же они могут продолжать подвергаться максимальному давлению, а в конечном счете у них все равно не будет ядерного оружия", - добавил О'Брайен.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.