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США планируют наращивать свое военное присутствие в Латинской Америке

Ранее администрация США заявляла, что нынешняя стратегия президента Дональда Трампа в Латинской Америке является в своем роде возрождением доктрины Монро

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют в этом году нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке. Об этом сообщил в среду глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

"Осознавая весь комплекс угроз, стоящих у нас по соседству, позднее в этом году будет усиление американского военного присутствия в [Западном] полушарии. Это включает увеличение числа кораблей, летательных аппаратов, представителей сил безопасности, чтобы успокоить наших партнеров, повысить готовность США и наших партнеров <...>, а также противостоять ряду угроз, среди которых противозаконный наркотерроризм", - сказал Фоллер, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

В феврале администрация США заявляла, что нынешняя стратегия президента Дональда Трампа в Латинской Америке является в своем роде возрождением доктрины Монро.

Доктрина Монро была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

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