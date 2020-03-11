Парламентскую партию "Голос" вместо Вакарчука возглавила депутат Рады Рудик

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо музыканта и парламентария Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня (11 марта) съезд партии "Голос" выбрал нового руководителя партии - лучшего управленца из команды "Голоса" Киру Рудик. Это назначение - ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису, нехватка принятой стратегии в борьбе с Россией. Нас ждут непростые времена", - сказано в сообщении.

Вакарчук остается лидером "Голоса" и депутатом Рады, однако он не является руководителем фракции.

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную раду и является уже третьим руководителем партии за последний год. До избрания Рудик работала операционным директором в IT-компании Ring Ukraine.

Партия "Голос" была создана 21 мая 2019 года. Ее руководителем значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, а в июле ее сменил Святослав Вакарчук. На выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов. С учетом мажоритарщиков партия получила в Раде 20 мандатов.