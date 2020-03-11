МИД Турции вызвал посла Греции из-за инцидента в Эгейском море

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало в среду вечером посла Греции Михаила-Христоса Диамесиса. Об этом сообщило Anadolu.

По его данным, греческий посол был вызван во внешнеполитическое ведомство, где "до его сведения доведено требование положить конец нарушениям территориальных вод Турции и задержаниям журналистов".

Согласно сообщению Анатолийского агентства, ранее в среду катера береговой охраны Турции выдворили греческий военный катер из своих территориальных вод. Инцидент произошел утром у побережья туристического района Бодрум в Эгейском море. Турецкий катер приблизился на минимальное расстояние к греческому судну и вынудил его покинуть воды Турции.