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ДНР приветствовала решение Контактной группы о создании механизма урегулирования

Очередное заседание Контактной группы проходило в расширенном составе, в ее работе приняли участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) приветствует решение Контактной группы о создании механизма урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ДНР, опубликованном в его официальном Телеграм-канале по итогам состоявшегося в среду в Минске заседания Контактной группы.

МИД ДНР отмечает, что очередное заседание Контактной группы проходило в расширенном составе, в ее работе приняли участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Участниками Контактной группы впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы, отмечает дипломатическое ведомство республики.

"Еще одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - отмечает МИД ДНР.

"Мы приветствуем сегодняшние решения как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта, рассчитываем, что это стимулирует работу политической группы и приведет к необходимым результатам по остальным направлениям", - говорится в заявлении МИД ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась на следующем заседании окончательно согласовать механизм урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом по итогам минской встречи в среду заявил Козак. По его словам, такой механизм был принципиально предварительно согласован. Козак выразил надежду, что на следующем заседании Контактной группы участники примут окончательное решение по механизму диалога сторон.

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