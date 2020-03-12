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В Лондоне заявили, что британские истребители сопроводили российские Ту-142

В Королевских ВВС отметили, два российских дальних противолодочных самолета оказались "в зоне интересов королевства"
Дальний противолодочный самолет ТУ-142 Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дальний противолодочный самолет ТУ-142
© Петр Ковалев/ТАСС

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon в среду утром были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения самолетов Ту-142 ВКС России, которые оказались "в зоне интересов королевства". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером пресс-службой Королевских ВВС Великобритании.

"Два российских дальних противолодочных самолета Bear-F (по классификации НАТО - прим. ТАСС) Ту-142 приблизились [к берегам Великобритании] с северо-востока и следовали в международном воздушном пространстве вдоль западного побережья королевства на юг к Бискайскому заливу, где за ними продолжили следить французские силы, а затем повернули обратно на север. Российские самолеты <...> не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании", - говорится в документа.

"Typhoon Королевских ВВС вместе с нашими союзниками по НАТО проследили за тем, чтобы российские самолеты не создавали угрозы", - сообщил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон, слова которого приводятся в документе.

Ранее в среду пресс-служба Северного флота ВМФ РФ сообщила, что экипажи двух Ту-142 совершили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей и Атлантического океана. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в пресс-службе.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах. Российские дипломаты также выражали глубокое беспокойство по поводу заявлений, который ранее делал Уигстон, в том числе обвиняя Москву в стремлении к конфронтации с Западом.

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