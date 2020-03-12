СМИ: националисты сорвали презентацию в Киеве Нацплатформы примирения с Донбассом

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Представители националистических организаций сорвали презентацию в Киеве Национальной платформы примирения и единства. Об этом сообщило в четверг издание "Страна".

"Модератор пытается успокоить ситуацию, но это не получается. Презентация национального примирения фактически сорвана", - сказано в сообщении. Руководитель команды разработчиков платформы, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо сообщил накануне, что начало презентации назначено на 12:00 мск, место ее проведения - конгрессно-выставочный центр "Парковый". "Сегодня мы делаем первые шаги к миру. Начинаем путь, на который за 6 лет никто не осмелился выйти. Путь к миру через диалог", - сообщил он.

По данным "Страны", на мероприятии, кроме представителей СМИ, также присутствовали члены националистической партии "Национальный корпус", а на улице около здания "около 30 бойцов в спецформе без опознавательных знаков".

В распространенном пресс-релизе было указано, что задача платформы - "объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик". "Национальная платформа примирения и единства сосредоточивается на построении диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях", - сообщило издание. При этом содействовать работе площадки будут так называемые "амбасcадоры" - люди, которые пользуются "безоговорочным авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество".

Между тем, примерно через полчаса после начала мероприятия представители националистических организаций в грубой форме прервали выступления организаторов, обвинив их в "предательстве Украины и украинцев", а президента Украины Владимира Зеленского назвали "клоуном". В итоге презентация была сорвана, а Сивохо в сопровождении двух мужчин, которые помогали ему идти, покинул помещение.

Презентацию платформы планировалось осуществить еще 19 февраля, но она была перенесена из-за обострения ситуации на линии разделения в Донбассе.

Как отмечали украинские СМИ, ранее Сивохо заявлял, что для возвращения в состав Украины Донбасса и людей, проживающих на неподконтрольных территориях, необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения". Первым шагом в реинтеграции Донбасса, по словам Сивохо, должно стать упрощение процедур пересечения линии разграничения для мирных жителей.