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В США заявили, что за обстрелом базы Эт-Таджи в Ираке могут стоять шиитские группировки

Ранее сообщалось, что было выпущено более десятка ракет по силам США и коалиции в Ираке

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Ответственность за ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, скорее всего, лежит на шиитских группировках. С таким утверждением выступил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи

"Вчера враждебные силы, вероятнее всего шиитские вооруженные формирования, выпустили более десятка ракет по силам США и коалиции, [которые находились] на базе Эт-Таджи в Ираке", - сказал он, выступая на слушаниях комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

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