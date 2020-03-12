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Трамп возложил ответственность за обстрел базы коалиции в Ираке на Иран

При этом президент США отказался уточнить, следует ли теперь ждать от США применениях каких-то новых мер или ответных действий в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке на Иран и поддерживаемые Тегераном шиитские группировки.

"Они применили множество ракет. Это полностью установлено. Это был Иран. Это была повстанческая группировка, но, скорее всего, наиболее вероятно, что ее мог поддерживать Иран", - заявил американский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

При этом Трамп отказался уточнить, следует ли теперь ждать от США применениях каких-то новых мер или ответных действий в отношении Ирана. "Я бы не хотел говорить. Выражусь следующим образом: увидите. Не могу сказать. Прошлым вечером я работал и над этим", - подчеркнул глава американской администрации. "Посмотрим, в чем будет заключаться ответ", - добавил Трамп.

В среду в результате обстрела базы Эт-Таджи погибли двое военнослужащих США и один - другой страны, входящей в коалицию. Кроме того, 12 военнослужащих получили ранения. Вслед за обстрелом базы Эт-Таджи ВВС коалиции нанесли серию ударов по лагерям иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе сирийского города Бу-Кемаль на границе с Ираком. По данным сирийских правозащитников, вследствие налетов погибло 18 ополченцев.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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