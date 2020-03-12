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На Украине закрыли уголовное дело против экс-главы Нацбанка

Экс-главу банка Валерию Гонтареву подозревали в подаче недостоверной имущественной декларации

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которую подозревали в подаче недостоверной имущественной декларации. Об этом в четверг говорится в ответе бюро на запрос украинского агентства УНН.

"Производство по признакам уголовного преступления <...> по факту возможного декларирования недостоверной информации прежней главой Национального банка Украины закрыто", - сообщили в бюро.

Гонтарева занимала пост главы Национального банка Украины с 2014 года по 2018 год. С 2018 года она живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики. Уголовное дело по статье о предоставлении недостоверной информации в имущественной декларации против нее возбуждено в 2017 году.

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