Джо Байден уверенно лидирует по итогам опроса в канун первичных выборов во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, опережает своего соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - в ключевом для обоих претендентов штате Флорида. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг итоги опроса, проведенного исследовательской службой Университета северной Флориды менее чем за неделю до предстоящих в этом штате первичных выборов.

66% участников опроса высказались в поддержку Байдена, Сандерса поддержали 22%, члена Палаты представителей Тулси Габбард - 1%, а остальные назвали имена претендентов, уже вышедших из предвыборной борьбы. В опросе, проводившемся с 5 по 10 марта, участвовал 1502 человека. Степень погрешности полученных результатов оценивается в плюс-минус 2,5%.

"В схватке между Байденом и Сандерсом Байден, как ожидается, одержит очень крупную победу по итогам первичных выборов в штате Флорида, - отметил, комментируя результаты опроса, директор исследовательской службы Университета северной Флориды Майкл Байндер. - Итоги опроса, а также успех Байдена на предыдущих первичных выборах означают, что у предвыборной кампании Сандерса достаточно мрачные перспективы. Если Сандерс намерен попытаться переломить ситуацию в свою пользу, то последним шансом для него станут предстоящие 15 марта общенациональные теледебаты".

По итогам собраний партийных активистов и первичных выборов Байден уже заручился поддержкой 864 делегатов национального съезда, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа. У Берни Сандерса - 710 голосов делегатов. На первичных выборах во Флориде 17 марта определится судьба 219 депутатских мандатов: они будут распределены пропорционально числу голосов, поданных за каждого из претендентов.

Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии претенденту необходимо заручиться голосами 1991 делегата на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.