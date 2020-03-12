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Распространение коронавируса нового типа

В ООН заявили, что ограничения на передвижения в США из Европы не затронут дипломатов

Ранее Дональд Трамп ввел ограничения на въезд людей из Европы в США

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Введенные президентом США Дональдом Трампом ограничения на въезд людей из Европы в США не затрагивают дипломатов из ООН, однако организация продолжает принимать новые меры по защите от вируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Да, это так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время всем сотрудникам организации рекомендовано отменить все не представляющие особую необходимость командировки, а также оставаться дома в течение двух недель после возвращения из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Заседания Совета Безопасности и Генассамблеи ООН пока проходят в штатном режиме. Однако всем постпредствам рекомендовано направлять на них не более двух делегатов. Как сообщила в среду журналистам, постпред Великобритании Карен Пирс, Совет Безопасности рассматривает возможность проведения встреч по видеосвязи.

"ООН отменяет все неофициальные мероприятия и встречи, организованные по инициативе секретариата, и призывает страны-члены также отменять встречи, организуемые по их инициативе", - добавил Дюжаррик.

"Генеральный секретарь балансирует между необходимостью для ООН продолжать свою работу и заботой о здоровье людей", - указал он.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливает въезд большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты. К ним относятся Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Согласно последним данным телекомпании Си-эн-эн, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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