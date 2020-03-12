Нетаньяху призвал к срочному созданию правительства единства для борьбы с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал в четверг к срочному формированию правительства национального единства по итогам выборов 2 марта для противодействия кризису, вызванному распространением коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с участием представителей министерства здравоохранения страны.

"Я призываю к срочному формированию чрезвычайного кабинета министров на ограниченный период времени. Оставим политику в стороне, мы сможем вернуться к ней позднее", - сказал Нетаньяху, фактически обращаясь к своему главному оппоненту - лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. Партия "Ликуд" Нетаньяху получила 36 из 120 мест в Кнессете (парламенте) 23-го созыва, центристам отошли 33 парламентских мандата.

Ганц согласился обсудить с Нетаньяху "создание чрезвычайного кабинета". "В связи со складывающейся ситуацией мы готовы обсуждать создание широкого чрезвычайного правительства с участием представителей всех парламентских фракций", - распространила высказывание лидера центристов в четверг пресс-служба "Кахоль-Лаван".

В выборах 2 марта, которые стали вторыми повторными и третьими за 11 месяцев в Израиле, участвовали 30 политических партий и объединений, электоральный барьер в 3,25% преодолели 8 из них. Поддерживающие Нетаньяху ультрарелигиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" получили девять и семь кресел соответственно, блок правых партий "Ямина" - шесть. Всего партия Нетаньяху с союзниками по итогам выборов получила контроль над 58 креслами в 120-местном Кнессете, а для формирования устойчивой коалиции необходим 61 депутатский мандат. Кроме этого, партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана достаются в парламенте 23-го созыва семь кресел, союзу левых партий "Авода-Гешер" - семь, арабскому "Объединенному списку" - 15.

К настоящему моменту, по данным Минздрава Израиля, на территории еврейского государства зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом. Три человека выздоровели, летальных исходов не зафиксировано.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.