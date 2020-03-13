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Кризис в Сирии

Завод по производству оружия для боевиков обнаружили в освобожденном пригороде Алеппо

Завод обнаружили в городе Кафр-Наха

КАФР-НАХА /Сирия/, 13 марта. /ТАСС/. Сирийские военные обнаружили завод по производству кустарного оружия и боеприпасов в городе Кафр-Наха в западной части сирийского Алеппо, который недавно был освобожден от боевиков.

"Я сам родом отсюда, на этом производстве работали мои знакомые, - рассказал российским журналистам военнослужащий спецподразделения "Аль-Кудс" Хиру Али. - Когда мы отбили это место у боевиков и зашли сюда, они не узнали свой цех. Посмотрите, сколько тут разных заготовок. Они даже самодельные бронежилеты производили".

Кафр-Наха несколько лет был под контролем боевиков, здесь велись ожесточенные бои. Сборка боеприпасов была налажена в одном из ангаров, где до войны производилась гражданская продукция - печи, арматура, строительная сетка. Боевики производили здесь самодельные бомбы из газовых баллонов, которые начиняли взрывчаткой и поражающими элементами - болтами и шурупами.

Рядом, в бывшем цеху по производству ниток и пошиву женской одежды, обнаружен склад готовой продукции. В одних помещениях на полу разбросаны катушки с нитками, в других - складированы боеприпасы.

"Во время поисков в деревне нашли этот склад, где боевики хранили свои боеприпасы. Есть самодельные мины под пушку "адского огня", так называемый "баллономет", и есть штатные. Здесь раньше был цех по производству ниток и пошиву женской одежды, они его переделали в свой склад и отсюда стреляли по Алеппо, по мирным жителям", - пояснил офицер спецподразделения сирийской военной полиции Виам Ахмади. Он обратил внимание, что тротил, который использовался на кустарном заводе, промышленного производства, и, вероятно, поставлялся из-за рубежа.

После освобождения в город начали возвращаться мирные жители, военные продолжают обследовать объекты, которые использовали боевики в своих целях.

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