Эксперт: рассматриваемый в Конгрессе пакет санкций против России нанесет ущерб США

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Крупный пакет антироссийских санкций, который рассматривается в американском Конгрессе, в случае его одобрения будет иметь серьезные негативные последствия для США. Такое мнение выразил эксперт Американского института предпринимательства Бенджамин Зайкер в статье, опубликованной в четверг на сайте газеты The Hill.

Речь идет о законопроекте под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKAA). Он, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Инициатива также запрещает американским компаниям участвовать в любом проекте в области энергетики по всему миру, в который на любом уровне вовлечена фирма из России.

"Новый раунд санкций незначительно повлияет на Россию, но приведет к серьезным негативным последствиям для США. Это нежелательный результат, которым сторонники нового раунда санкций, кажется, не особо интересуются", - отметил эксперт. В случае одобрения этого законопроекта, пояснил он, американские компании "будут вынуждены не проявлять интереса к сотням [энергетических] проектов по всему миру, чтобы избежать санкций". По мнению Зайкера, "очевидно, что такого рода сокращение инвестиций принесет убытки на много миллиардов долларов".

На пользу конкурентам

Более того, продолжил он, "американские фирмы просто потеряют свои инвестиции, обогащая другие [компании] в целом и, возможно, как ни странно, российские фирмы в частности". "Такие зарубежные конкуренты, как китайские и европейские фирмы, а также российские, выиграли бы от ухода американских фирм", - считает эксперт. Он также подчеркивает, что "трудно обеспечить соблюдение" рассматриваемого пакета санкций, "поскольку механизмы, с помощью которых их можно обойти, весьма обширны". "С другой стороны, если цель России, Китая или Европы состоит в том, чтобы исключить участие США из какого-либо проекта, все, что нужно, - это миноритарный, совсем небольшой пакет у российской компании", - пояснил Зайкер. При этом, по его словам, в такого рода энергетических проектах евро может без проблем заменить доллар. "Соответственно, одним из последствий DASKAA является сокращение использования американских финансовых систем при соответствующем снижении обменного курса доллара, что приведет к уменьшению совокупного размера американской экономики, будь то в большей или меньшей степени", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что "негативные последствия не будут ограничиваться финансовым сектором". "Крупные американские поставщики товаров и услуг, связанных с энергетикой, находятся на вершине крупных и сложных цепочек поставок, в которых находятся сотни фирм, многие из которых небольшие и поставляют специализированные товары и услуги", - указал он. Рассматриваемый пакет санкций "вряд ли сможет достичь заявленных целей, но нанесет существенный ущерб интересам США", подытожил Зайкер.

В декабре прошлого года комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, и он поступил на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Инициатива пользуется поддержкой ряда сенаторов из обеих партий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) с весны прошлого года призывал одобрить данный законопроект. Однако, согласно прогнозам специалистов из нью-йоркской аналитической компании Skopos Labs, вероятность принятия законопроекта и вступления его в силу составляет лишь 3%.