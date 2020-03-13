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Распространение коронавируса нового типа

В Эстонии до 1 мая введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Оно будет действовать до 1 мая 2020 года

ТАЛЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Об этом кабинет министров сообщил в пятницу.

"В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение, - говорится в сообщении. - Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения".

Как пояснил премьер-министр Юри Ратас, "чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса".

"Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения, - сказал премьер. - Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей".

Ограничения в режиме ЧП

В рамках чрезвычайного положения все публичные собрания будут запрещены, школы с 16 марта перейдут на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций будет приостановлена. Решение о работе детских садов будет принимать местное самоуправление. Эти меры будут пересматриваться раз в две недели.

В пунктах пересечения границы, аэропортах и портах будет введен санитарный контроль, на въезде в страну всем пассажирами предложат заполнить анкету, чтобы установить маршрут их поездки. Продажа билетов на морской линии Таллин - Стокгольм - Таллин будет прекращена.

Министерство социальных дел и МИД каждое утро будут пересматривать список регионов с высоким и среднем уровнем риска заражения коронавирусом. Пребывающие из них жители Эстонии должны будут провести на карантине две недели.

Музеи и кинотеатры закрываются до 1 мая, библиотеки останутся доступны в ограниченном объеме. Концерты, конференции и спортивные соревнования будут отменены. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах введут запрет на посещения.

Коронавирус в Эстонии

В четверг число заболевших коронавирусом в Эстонии достигло 27. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране был зафиксирован 27 февраля.

10 марта департамент здоровья Эстонии поднял степень готовности системы здравоохранения республики к возможному распространению коронавируса до первого уровня, что говорит о существующей реальной опасности возникновения кризиса. В четверг правительство Эстонии сформировало спецкомиссию под руководством премьер-министра для координации борьбы с распространением коронавируса.

Теги
ЭстонияРатас, ЮриРаспространение коронавируса нового типа
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